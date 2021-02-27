خرج المئات من اليمنيين المناصرين لجماعات الحوثي، الجمعة إلى شوارع العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون للاحتجاج على الحصار المفروض على بلادهم من قبل التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.
وحمل عدد من المتظاهرين أسلحة رشاشة ولافتات تندد بـ"العدوان" مرددين شعارات مناهضة للسعودية والولايات المتحدة.
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