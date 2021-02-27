تعرف على أحدث تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة السبت:

- الضوء الأخضر الأول لخطة إنعاش اقتصادي في الولايات المتحدة

أقرّ مجلس النواب الأميركي السبت خطة إنعاش اقتصادي ضخمة بقيمة 1,9 تريليون دولار يدعو إليها الرئيس جو بايدن، تخصص عشرات مليارات الدولارات لتسريع عمليات التلقيح ونشر اختبارات كشف الإصابات، كما تتضمن 130 مليار دولار لمساعدة المدارس على إعادة فتح أبوابها رغم الوباء.

وتتضمن الخطة بنداً موضع جدل حول زيادة الحد الأدنى للأجور، وسترفع إلى مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل.

من جهة أخرى، أوصت لجنة خبراء بالإجماع بالسماح بالاستخدام الطارئ للقاح جونسون أند جونسون في الولايات المتحدة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما وما فوق. ويفترض صدور الضوء الأخضر النهائي عن وكالة الأدوية الأميركية.

- إعادة فرض الحجر في أوكلاند الأحد

يخضع سكان أوكلاند، كبرى مدن نيوزيلندا البالغ عدد سكانها 1,7 مليون نسمة، للحجر المنزلي مجدداً الأحد لسبعة أيام على أقل تقدير بعد رصد إصابات جديدة، على ما أعلنت الحكومة السبت، وذلك بعد أقل من أسبوعين على حجر استمر ثلاثة أيام.

- فرض الحجر المنزلي في عطلة نهاية الأسبوع في بعض المناطق الفرنسية

تفرض فرنسا حيث لا يزال حظر التجول سارياً كل مساء اعتباراً من الساعة 18,00 (17,00 ت غ)، الحجر المنزلي في عطلة نهاية الأسبوع الجاري والأسبوع المقبل في قسم من الكوت دازور على ساحل المتوسط ومنطقة دانكيرك على بحر الشمال.

كما فرضت "المراقبة المشددة" على المنطقة الباريسية ومناطق رون (وسط شرق) وبوش دو رون (جنوب شرق) وقسم من أو دو فرانس (شمال) وغراند إيست التي تواجه مخاطر موجة جديدة من الإصابات.

- حجر جزئي في الجمهورية التشيكية

تفرض الجمهورية التشيكية على سكانها اعتباراً من الأول من آذار/ مارس حظراً على التنقلات خارج مقاطعات إقامتهم، في وقت سجل البلد خلال الأسبوعين الماضيين أعلى نسبة إصابات بوباء كوفيد-19 من أصل عدد السكان في العالم.

- قيود في البرازيل

فرض حكام ولايات ورؤساء بلديات في البرازيل قيوداً على النشاطات والتحركات سعيا لتفادي انهيار النظام الاستشفائي مع تسجيل فورة في الإصابات.

- إرسال أوكسجين إلى البيرو

أرسلت تشيلي أول شحنة من الأكسجين للاستخدام الطبي مخصصة للمصابين بكوفيد-19 إلى البيرو المجاورة التي ازداد طلبها على الأوكسحين بنسبة 200% منذ بدء الموجة الثانية من الإصابات بكوفيد-19، على غرار ما يسجل في عدد من دول أميركا اللاتينية الأخرى.

ويطال نقص الأوكسجين الطبي بصورة خاصة البرازيل التي تسجل ثاني أعلى حصيلة وفيات في العالم جراء فيروس كورونا، وكولومبيا والأرجنتين.

- استقالة رئيس أكبر صندوق تقاعد في كندا

قدم رئيس أكبر صندوق تقاعد في كندا مارك ماشين (54 عاماً) استقالته بعد توجهه إلى الإمارات العربية المتحدة لتلقي اللقاح ضد كوفيد-19رغم توصيات الحكومة بتجنب السفر إلى الخارج.

وحملة التطعيم في كندا التي تأخرت بسبب مشاكل في تسلم لقاحي فايزر وموديرنا مخصصة حاليا للمسنين ومقدمي الرعاية الصحية.

- أكثر من 2,5 مليون وفاة

وتأكدت إصابة أكثر 113 مليونا و374 ألفا و410 أشخاص بالفيروس منذ ظهوره، وشُفي من بينهم ما لا يقلّ عن 69 مليونا و506 آلاف ومئة شخص.

وأحصت أوروبا حتى الساعة 11,00 ت غ السبت 848 ألفا و583 وفاة (37 مليونا و377 ألفا و892 إصابة) وأميركا اللاتينية والكاريبي 673 ألفا و866 وفاة (21 مليونا و221 ألفا و851 اصابة) والولايات المتحدة وكندا 532 ألفا و372 وفاة (29 مليونا و346 ألفا و951 إصابة).

وسجلت في آسيا 255 ألفا و413 وفاة (16 مليونا و79 ألفا و68 إصابة) والشرق الأوسط 103 آلاف و754 وفاة (خمسة ملايين و435 ألفا و948 إصابة) وإفريقيا 103 آلاف و143 وفاة (ثلاثة ملايين و880 ألفا و372 إصابة) وأوقيانيا 949 وفاة (32336 إصابة).