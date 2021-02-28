أطلقت شرطة ميانمار الرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين في رانغون. وكثّفت السلطات تدريجيا استخدام القوة لقمع المحتجين، فلجأت إلى الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وخراطيم المياه لتفريق بعض الاحتجاجات.