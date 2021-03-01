شاهد: احتجاجات في الأرجنتين ضد التمييز في عملية التلقيح ضد كورونا

تظاهر آلاف المحتجين في عدة مدن في الأرجنتين احتجاجا على التمييز في توزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا كوفيد 19 وإعطائها لشخصيات مهمة في فضيحة أدت إلى استقالة وزير الصحة السابق خينيس غونزاليس غارسي.
وتجمع المتظاهرون وهم يلوحون بأعلام زرقاء وبيضاء خارج مقر الحكومة في بلازا دي مايو في العاصمة الأرجنتيني بوينس ايرس، وحملوا لافتات كتب عليها "أعطوني لقاحي" و"ارحلوا جميعكم" و"توقفوا عن إهدار أموالنا".
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