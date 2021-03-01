تلقى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الجرعة الأولى من لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وكانت المجر أولى دول الاتحاد الأوروبي التي تعتمد استخدام اللقاح الصيني الذي لم يحصل حتى الآن على اعتماد الاتحاد.
كذلك تنوي بودابيست اعتماد اللقاح الروسي "سبوتنيك في" الذي لم يحصل أيضا على موافقة الاتحاد الأوروبي.
وطالب أوربان، الذي ألقى سابقاً باللوم على الاتحاد في بطء توزيع اللقاحات على الدول الأعضاء، المجريين بتنحية مخاوفهم جانباً بالمزيد والوثوق في اللقاحين الصيني والروسي.
No Comment المزيد من
شاهد: مهرجان برلين السينمائي ينطلق "افتراضياً" بسبب "كورونا"
شاهد: العزف على البيانو بلباس البحر لجمع تبرعات من أجل إجراء عملية لموسيقي شاب
شاهد: المئات من الفنزويليين ينزلون إلى الشوارع احتجاجا على مقتل ثلاث نساء
شاهد: نجوم الشمع يرتادون مطعم بروكلين في نيويورك للتحسيس بتجربة الحماية من كوفيد-19
اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ويهود متشددين بسبب دميتين في عيد المساخر
شاهد: احتجاجات في الأرجنتين ضد التمييز في عملية التلقيح ضد كورونا
شاهد: دنماركيون يهتفون "الحرية للدنمارك، كفى"
شاهد: ملايين الهندوس يحتفلون بمهرجان ماغ ميلا بالهند
شرطة ميانمار تستعين بالرصاص المطاطي لتفريق المحتجين
شاهد: فرض حجر منزلي في بعض المناطق الفرنسية
شاهد: عيادة متنقلة لتطعيم فلسطينيي الداخل في القدس
شاهد: مواجهات بين فلسطينين وقوات الأمن الإسرائيلي خلال مظاهرة بالضفة الغربية
شاهد: مظاهرات للحوثيين في صنعاء احتجاجا على الحصار المفروض عليهم من تحالف تقوده السعودية
شاهد: مئات المحتجين المناهضين للانقلاب يتظاهرون مجددا بالعزف والغناء في ميانمار
شاهد: عاصفة ثلجية تدفن عشرات السيارات تحت الثلوج في تشيليابينسك الروسية