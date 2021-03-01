تلقى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الجرعة الأولى من لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وكانت المجر أولى دول الاتحاد الأوروبي التي تعتمد استخدام اللقاح الصيني الذي لم يحصل حتى الآن على اعتماد الاتحاد.

كذلك تنوي بودابيست اعتماد اللقاح الروسي "سبوتنيك في" الذي لم يحصل أيضا على موافقة الاتحاد الأوروبي.

وطالب أوربان، الذي ألقى سابقاً باللوم على الاتحاد في بطء توزيع اللقاحات على الدول الأعضاء، المجريين بتنحية مخاوفهم جانباً بالمزيد والوثوق في اللقاحين الصيني والروسي.