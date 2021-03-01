بنسخةٍ افتراضية، انطلق الاثنين مهرجان برلين السينمائي، في دورته الـ 71، مع الفيلم اللبناني "دفاتر مايا" لمخرجيه جوانا حاجي توما وخليل جريج والذي يصوّر جانباً من الحرب الأهلية التي اجتاحت لبنان سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
وتشارك في مسابقات المهرجان للفوز بأبرز جوائزه أفلامٌ لمخرجين مثل الفرنسية سيلين سياما والفرنسي كزافييه بوفو و الألماني دومنيك جراف.
ودفعت جائحة كورونا منظمي الدورة الحالية لمهرجان برلين إلى التخلي عن فعالياته التقليدية التي تستمر 10 أيام، وتتوزع فعاليات المهرجان على مرحلتين؛ فعاليات رقمية لمدة خمسة أيام الأسبوع المقبل وخاصة بالعاملين المتخصصين في المجال، وما يطلق عليها فعاليات صيفية خاصة في حزيران/يونيو القادم، من أجل قطاع أوسع نطاقاً من محبي الأفلام، وخلال هذه الفعاليات الصيفية سيتم منح جوائز مهرجان برلين.
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