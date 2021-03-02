لا يزال القطاع الثقافي وخاصة العروض المسرحية الحية تحت وطأة تداعيات الأزمة الصحية وبات القطاع أحد أكثر الصناعات تضررًا من جائحة كورونا التي أبقت أبواب المسارح مغلقة منذ أكثر من سنة. في إيطاليا، توصل الممثلون ومحترفو الثقافة إلى طريقة للحفاظ على فنهم حيًا من خلال توفير المسرح عند الطلب للزبائن وتوصيله مباشرة إلى عتبة المنازل أو الحدائق المحلية.

إنها إحدى أحدث خدمات التوصيل في روما، استوحت فكرتها من خدمات توصيل الوجبات السريعة. الممثلة ميشيلا سيزاريتي سالفي، واحدة من فنانات العاصمة الإيطالية اللواتي شاركن في هذه المبادرة الجديدة. تركب ميشيلا سيزاريتي سالفي دراجتها كلما وصلها حجز لتقدم مسرحيات في الساحات والحدائق منذ يناير- كانون الثاني الماضي. قامت الفنانة بتصميم عروض مختلفة تتماشى مع هذه المبادرة، بحيث يمكن للناس اختيار عرض خاص على المباشر ويتم توصيله إلى مكان معين.