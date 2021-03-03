فرنسا تحظر جماعة "جيل الهوية" اليمينية المتطرفة المناهضة للمهاجرين

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة انه تم الأربعاء حل مجموعة "جيل الهوية" اليمينية المتطرفة لانها "تحرض على التمييز والكراهية والعنف".

وقال الوزير في مرسوم الحل "يجب النظر الى هذه المجموعة وبعض ناشطيها على انهم يحرضون على التمييز أو العنف حيال الأفراد بسبب اصولهم او عرقهم أو ديانتهم" و"وفقا لتركيبتها وتنظيمها العسكري يمكن اعتبارها ميليشيا خاصة".

وكان الوزير اطلق هذا الاجراء منتصف شباط / فبراير وأمهل المنظمة عشرة أيام للرد على القرار.

ويشير مرسوم الحل الى "روابط مع جماعات من اليمين المتطرف تتلقى منها المجموعة دعما لوجيستيا ومدافعة عن ايديولوجية تدعو الى التمييز والعنف والكراهية باسم نظريات عنصرية او تؤمن بالتفوق".