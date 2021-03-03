شاهد: جفافٌ يضربُ القنوات المائية في مدينة البندقية الإيطالية

تشهد قنوات مدينة البندقية الإيطالية، منذ أيام، جفافاً في قنواتها، بعد تراجع منسوب المياه بفعل انخفاض المد ونقص الأمطار، لدرجة أن قاع بعض تلك القنوات بات ظاهراً للعيان.
ويرجعُ مراقبون سبب هذه الظاهرة إلى اكتمال القمر في شهر شباط/فبراير (القمر الثلجي) ما يتسبب في اضطرابٍ في حركتي المد والجزر، إضافة إلى التداعيات التي تخلفها التغيرات المناخية في المنطقة.
وكانت البندقية تعرّضت مطلع العام 2018 لانخفاض منسوب المياه في قنواتها وصل إلى أكثر من 65 سنتمتراً تحت مستوى سطح البحر، وفي شباط/فبراير من العام 2008 سجّل مستوى المياه بقنوات المدينة تراجعاً بلغ نحو 85 سنتمتراً.
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