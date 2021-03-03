أقامت منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مدينة نيويورك عرضا فنياً خاصاً للتوعية بأزمة التعليم العالمية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.
ويتضمن العرض الخاص من نوعه والمسمى بـ"فصل الجائحة" نموذجاً لفصل مدرسي كبير في الهواء الطلق يضم 168 مكتباً خاليا من التلاميذ.
ويسعى العرض لزيادة التوعية بضرورة فتح الحكومات للمدارس خلال الأزمة الحالية.
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