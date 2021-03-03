استعملت مجموعة من عشاق رياضة ركوب الأمواج ألواحا شراعية ابتكروها، ليمارسوا بها هوايتهم على الجليد الممتد على مياه البلطيق المتجمدة، قبالة ساحل العاصمة الفنلندية هلسنكي. ولكي تنساب الألواح الشراعية بسهولة حين تدفعها الرياح، جرى تثبيت ثلاث شفرات معدنية متحركة أسفل اللوح. وتصل سرعة اللوح الشراعي لهذه الرياضة التي لا تمارس إلا في أماكن محدودة من العالم، إلى 100 كيلومتر في الساعة.