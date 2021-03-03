استعملت مجموعة من عشاق رياضة ركوب الأمواج ألواحا شراعية ابتكروها، ليمارسوا بها هوايتهم على الجليد الممتد على مياه البلطيق المتجمدة، قبالة ساحل العاصمة الفنلندية هلسنكي. ولكي تنساب الألواح الشراعية بسهولة حين تدفعها الرياح، جرى تثبيت ثلاث شفرات معدنية متحركة أسفل اللوح. وتصل سرعة اللوح الشراعي لهذه الرياضة التي لا تمارس إلا في أماكن محدودة من العالم، إلى 100 كيلومتر في الساعة.
No Comment المزيد من
شاهد: مطاعم ومقاهي اسطنبول تنهض من غفوةٍ فرضتها كورونا وتعود مجددا إلى الحياة
إجراء اختبارات كوفيدـ19 عند الحدود بين ألمانيا وفرنسا وإلا فلا عبور!
شاهد: بركان جبل سينابونغ بإندونيسيا.. حين تغضب الطبيعة!
شاهد: بحيرةُ ماكوك الروسية حلبةُ تزلّج مسوّرةٌ بمناظر خلاّبة
شاهد: عروض مسرحية وموسيقية عند الطلب تصلك حتى باب البيت في إيطاليا
شاهد سباق حواجز مثير.. خيولٌ تجرّ عربات زلاجة في كروتوفو الروسية
شاهد: المتظاهرون والإنقلابيون في ميانمار ولعبة التحدي المميتة
شاهد: مهرجان برلين السينمائي ينطلق "افتراضياً" بسبب "كورونا"
شاهد: فيكتور أوربان يتلقى اللقاح الصيني المضاد لكوفيد-19
شاهد: العزف على البيانو بلباس البحر لجمع تبرعات من أجل إجراء عملية لموسيقي شاب
شاهد: المئات من الفنزويليين ينزلون إلى الشوارع احتجاجا على مقتل ثلاث نساء
شاهد: نجوم الشمع يرتادون مطعم بروكلين في نيويورك للتحسيس بتجربة الحماية من كوفيد-19
اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ويهود متشددين بسبب دميتين في عيد المساخر
شاهد: احتجاجات في الأرجنتين ضد التمييز في عملية التلقيح ضد كورونا
شاهد: دنماركيون يهتفون "الحرية للدنمارك، كفى"