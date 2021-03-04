عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

نيوزيلندة

تحذير من تسونامي بعد زلزال قوي ضرب نيوزيلندا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
كاتدرائية كرايستشيرش قيد الترميم بعد عشر سنوات على الزلزال المدمر، نيوزيلندا
كاتدرائية كرايستشيرش قيد الترميم بعد عشر سنوات على الزلزال المدمر، نيوزيلندا   -   حقوق النشر  Nick Perry/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
حجم النص Aa Aa

وقع زلزال بقوة 6,9 درجات قبالة سواحل نيوزيلندا كما أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء ما أدى الى إطلاق انذار من احتمال وقوع تسونامي.

ووقع الزلزال على بعد 180 كيلومتراً شمال شرق مدينة غيسبورن الجمعة بتوقيت نيوزيلندا عند الساعة 2,27 (13,27 ت غ الخميس) على عمق ضعيف نسبيا يبلغ 10 كيلومترات.

وقال مركز الانذار من التسونامي في المحيط الهادىء ومقره في هاواي (الولايات المتحدة) "على أساس المعلومات الأولية عن الزلزال، من المحتمل تسجيل أمواج تسونامي خطرة على السواحل الواقعة في محيط 300 كيلومتر من مركز الزلزال".

المصادر الإضافية • ا ف ب