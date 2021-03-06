شاهد: البابا فرنسيس يحظى باستقبال حار في العراق

حظي البابا فرنسيس باستقبال حار في العراق حيث يقوم بزيارة تاريخية وغير مسبوقة إلى هذا البلد الذي دمرته الحروب والنزاعات، واستغل البابا الزيارة للدعوة إلى وضع حدّ لأصوات "الأسلحة" والاستماع إلى "من يصنع السلام".

ويحمل البابا خلال زيارته رسالة تضامن إلى إحدى أكثر المجموعات المسيحية تجذرا في التاريخ في المنطقة والتي عانت لعقود ظلما واضطهادات، ويسعى إلى تعزيز تواصله مع المسلمين.