لندن تحث طهران على السماح للبريطانية - الإيرانية نازنين زاغري راتكليف بالمغادرة

حضّ وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الأحد إيران على إطلاق سراح نازنين زاغري راتكليف، التي تحمل جنسية البلدين، بعدما قضت مدة عقوبتها البالغة خمس سنوات.

وقال "نرّحب بإزالة جهاز التعقّب عن كاحل نازنين زاغري راتكليف... يجب السماح لها بالعودة إلى المملكة المتحدة في أقرب وقت ممكن للم شملها مع عائلتها".

وحصلت زاغري راتكليف على إطلاق سراح مشروط من سجن إيوين، ووُضعت قيد الإقامة الجبرية بسبب فيروس كورونا.

وأمضت أكثر من 4 سنوات في السجن أو قيد الإقامة الجبرية منذ أن أوقفت في العاصمة الإيرانية، في نيسان / أبريل 2016 أثناء زيارتها لأقارب لها برفقة إبنتها.

وحكم على زاغري راتكليف، التي كانت تعمل في مؤسسة تومسون رويترز، بالسجن 5 سنوات، بسبب إِدانتها بـ"محاولة قلب النظام" في الجمهورية الإسلامية، وهو ما تنفيه.