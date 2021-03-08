تظاهرت المئات من النسوة في باريس من أجل حقوق المرأة عشية يوم المرأة العالمي. ونددت النساء وبعض الرجال الذين حضروا المظاهرة باستمرار العنف ضد المرأة في كل مكان بالإضافة إلى تطبيق مبادئ المساواة بين الدجل والمرأة خاصة في مجال العمل حيث تظل النساء الأقل أجرا مقارنة بالرجال في نفس الوظيفة.
وفي لندن، آنجزت ست فنانات من مجموعة فنية جماعية مقرها لندن لوحة جدارية كبيرة عشية يوم المرأة. مبادرة المجموعة تدخل في إطار فكرة تسمى "WOM Collective"، وتهدف إلى توفير "مساحة آمنة" للنساء ومنحهن "الثقة" لممارسة فن الشارع، المجال الفني الذي لا يزال يهيمن عليه الرجال إلى حد كبير، وفقًا للمجموعة.
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