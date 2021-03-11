فرنسا وألمانيا ومصر تشيد بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا

أشاد وزراء خارجية كل من فرنسا وألمانيا ومصر والأردن بحصول حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية في ليبيا على ثقة البرلمان.

واعتبر هايكو ماس، وزير الخارجية الألماني الخبر "ممتازاً" بينما تحدث نظيره الفرنسي، جان-إيف لودريان، عن "تقدم كبير" تحو خروج محتمل من الفوضى التي تعمّ البلاد.

ونالت حكومة عبد الحميد الدبيبة المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة، ثقة البرلمان الليبي، أمس الأربعاء، حيث أجمع النواب الحاضرون البالغ عددهم 132 على إعطائها الثقة.

وقال الدبيبة في تصريحات مقتضبة بعد التصويت "ستكون هذه الحكومة حكومة كل الليبيين". ومن جانبه قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح "إنه يوم تاريخي".