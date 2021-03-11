سالت أنهار من الحمم وتصاعد دخان برتقالي اللون بعد ثوران بركان كليوتشيسفسكايا سوبكا في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

وقالت السلطات المحلية إن الثوران قد يؤثر على أنهار المياه في المنطقة وقد يدمر البنى التحتية، خصوصاً الطرق. غير أن علماء جيولوجيين منهم ديميتري ميلنيكوف قال لوكالة أسوشييتد برس إن ثوران البركان يفقد زخمه، مرجحاً أن تكون الأضرار محدودة.

ويتكرر ثوران كليوتشيسفسكايا سوبكا بطريقة شبه روتينية، إذ يعود آخر ثوران لعام 2020. ويبلغ ارتفاع قمة الجبل 4.649 متراً عن سطح البحر.