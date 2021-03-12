شاهد: لوحة جدارية عملاقة وسط قرية عائمة

على جزيرة صغيرة محاطة بمئات الأكواخ الخشبية على ركائز متينة في وسط بحيرة نوكوي في جنوب شرق بنين، رسم الفنان الفرنسي سايب لوحة عملاقة حول ملعب القرية العائمة. وتعتبر هذه الجدارية أحدث موقع في مشروعه "ما وراء الجدران" التي يظهر فيه أيدي متشابكة في محاولة لإنشاء "أكبر سلسلة بشرية في العالم".