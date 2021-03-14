قُدمت كميات كبيرة من الطعام لعشرات الفيلة بمناسبة الاحتفال بيوم الفيل الوطني بقرية الفيل الملكي في تايلاند. وبارك راهب بوذي الفيلة قبل تقديم الفاكهة والخضروات. كما أقيمت مراسم دينية رقصت خلالها الفيلة على الموسيقى المحلية. ولطالما ندد المدافعون عن الحياة البرية بالترويض الوحشي للفيلة في تايلاند.