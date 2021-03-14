شاهد: رائدا فضاء يقومان بعمليات صيانة خارجية لمحطة الفضاء الدولية

قام رواد الفضاء بعمليات صيانة خارجية لمحطة الفضاء الدولية. وقضي الرائدان حوالي ست ساعات خارج المحطة المتوقفة في المدار لتحديث أنظمة التهوية وكوابل توصيل نظام الأمونيا وإعادة توصيل أنظمة التبريد الحالية. رائدا الفضاء التابعان لوكالة ناسا الأمريكية قاما أيضا بتوصيل الكوابل لوحدة كولومبوس التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية.

وتحرص مهمة المراقبة الفضائية Mission Control على إجراء تحسينات وصيانة المحطة قبل عودة رواد الفضاء إلى الأرض هذا الربيع.