تجمع المئات من المتظاهرين للمطالبة بـ "العدالة لبريونا تايلور" في مسيرة في لويزفيل بكنتاكي، بمناسبة مرور عام على مقتل بريونا تايلو، الشابة السوداء برصاص الشرطة عن طريق الخطأ خلال مداهمة شقتها. وقال كينيث ووكر، صديق بريونا تيلور خلال المسيرة. وأضاف "لقد أسقطوا التهم الموجهة لي، وهذه بداية جيدة".
كما تجمّع مئات المتظاهرين في مدينة كنتاكي بناءً على دعوة من أقارب تايلور لإحياء ذكرى مقتلها الأولى. وأعلنت الشرطة الفيدرالية الأمريكية السبت تحقيق "تقدم مهم" في قضية مقتل تايلور.
No Comment المزيد من
شاهد: رائدا فضاء يقومان بعمليات صيانة خارجية لمحطة الفضاء الدولية
شاهد: لصان يسرقان سيارة فاخرة من متجر والبائع يتشبث بالزجاج الأمامي لوقفهما
شاهد: طعام ورقص وترويض للفيلة في تايلاند بمناسبة يوم الفيل الوطني
شاهد: لحظة اقتحام الشرطة الروسية لمنتدى سياسي للمعارضة في موسكو واعتقال العشرات
شاهد: القوات الإسرائيلية تعتقل أطفالا في الضفة الغربية المحتلة
شاهد: بركان جبل إتنا في صقلية يثور من جديد
شاهد: كارثة انفجار معسكر الجيش في غينيا ..هيومن رايتس ووتش تتساءل عن العدد الفعلي للضحايا
شاهد: احتجاجات أمام شركة تيبكو للكهرباء في طوكيو بسبب المفاعلات النووية
شاهد: لوحة جدارية عملاقة وسط قرية عائمة
شاهد: احياء الذكرى السنوية العاشرة لكارثة فوكوشيما في اليابان
شاهد: سحب من الرماد الكثيف تنبعث من فوهة بركان سينابونغ في إندونيسيا
شاهد: الهندوس يحجون إلى نهر الغانج متجاهلين مخاطر الإصابة بعدوى كوفيدـ19
فيديو: الأرجنتينيون يطالبون بـ"العدالة من أجل مارادونا"
شاهد: حديقة حيوان برلين تحتفل بتسمية طفلة غوريلا بعد استفتاء محلي
فيديو: بركان إتنا الإيطالي يثور للمرة الحادية عشرة خلال أسابيع قليلة