تجمع المئات من المتظاهرين للمطالبة بـ "العدالة لبريونا تايلور" في مسيرة في لويزفيل بكنتاكي، بمناسبة مرور عام على مقتل بريونا تايلو، الشابة السوداء برصاص الشرطة عن طريق الخطأ خلال مداهمة شقتها. وقال كينيث ووكر، صديق بريونا تيلور خلال المسيرة. وأضاف "لقد أسقطوا التهم الموجهة لي، وهذه بداية جيدة".

كما تجمّع مئات المتظاهرين في مدينة كنتاكي بناءً على دعوة من أقارب تايلور لإحياء ذكرى مقتلها الأولى. وأعلنت الشرطة الفيدرالية الأمريكية السبت تحقيق "تقدم مهم" في قضية مقتل تايلور.