سريلانكا تطلب سحب ملابس سباحة وممسحات أرجل تحمل رسم الأسد الموجود على علمها

طلبت سريلانكا من "أمازون" سحب ملابس سباحة وممسحات أرجل تحمل رسم الأسد الموجود على علمها، على ما أعلنت السلطات السبت، بعد يومين من احتجاجها على هذا المنتجات الصينية المنشأ.

وتبدي سريلانكا تحسساً كبيراً لما ترى فيه استخداماً غير مناسب لعلمها والرموز البوذية. وأفادت سريلانكا بأنها أبلغت إلى الشركة العملاقة للتوزيع عبر الإنترنت احتجاجاً رسمياً وطلبت من السلطات الصينية ضمان وقف تصنيع هذه المنتجات وبيعها. وأوضحت السفارة السريلانكية لدى الصين في بيان أن كتاباً من السفارة أرسل إلى الشركة التي تبيع هذه المنتجات عبر "أمازون" طُلِب منها فيه "الكفّ فوراً عن تسويق ممسحات الأرجل وأي منتجات تسيء استخدام العلم السريلانكي".

كذلك أعلنت السفارة في واشنطن أنها اهتمت هي الأخرى بالقضية وقدمت إلى الحكومة الأمريكية شكوى ضد ما وصفته بأنه "انتهاك للملكية الفكرية" لسريلانكا. إلا أن العشرات من التجار كانوا لا يزالون يعرضون للبيع سلعاً مستوحاة من علم سريلانكا بعد يومين من تحركها.

واستمر عدد من البائعين الصينيين على "أمازون" في عرض ممسحة أرجل تحمل شعار الأسد بأسعار تراوح بين عشرة دولارات و24 دولاراً، ولباس بحر بيكيني يحمل رسماً مماثلاً بأسعار تراوح بين 9,20 دولارات و17,30 دولارأً.

وعلق مستخدم سريلانكي على "فيسبوك" قائلاً "هذه هي الطريقة التي ينظر بها الصينيون إلى سريلانكا". ورأى آخر أن ممسحة الأرجل هي بمثابة تحذير من الشكل الذي قد تتخذه علاقة سريلانكا المستقبلية مع الصين بسبب ضخامة حجم الديون بينهما متوقعاً أن "تكون علامة ربما (على الطريقة) التي سيعاملوننا بها عندما نتخلف عن السداد". وكتب ثالث "سيطبعون علمنا على ورق المراحيض" في حال عدم تمكن كولومبو من السداد.

وكانت سريلانكا منعت نجم الراب الأمريكي أكون من دخول أراضيها العام 2010 بعد مقطع فيديو له تظهر فيه امرأة ترتدي ملابس ضيقة ترقص أمام تمثال لبوذا. وفي 2002 أمرت المحكمة العليا في البلاد الشرطة والجمارك بمصادرة اسطوانة لموسيقى "بوذا بار".

وقبل عامين ، أوقفت السلطات امرأة مسلمة لارتدائها فستاناً طبع عليه رسم دفة بحرية اعتقدت الشرطة أنه يمثل عجلة دارماشاكرا، وهو رمز بوذي مهم.