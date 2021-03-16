شاهد: عمال النظافة يقومون بتطهير سوق في بانكوك بعد تسجيل إصابات بكورونا

أشرف عمال النظافة على تنظيف المنطقة الخارجية لسوق بانغ كاي في العاصمة التايلاندية بانكوك بعد تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا. المصالح الصحية أشارت إلى وجود مئات المصابين في صفوف التجار والمقيمين في منطقة السوق.