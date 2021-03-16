شاهد: احتفالات نهاية الشتاء في روسيا

ودعت روسيا فصل الشتاء باحتفال بدأ بحرق منزل من القش يرمز إلى الشتاء في موقع كرملين إزمايلوفو الخلاب يوم الأحد.
واحتفل سكان موسكو بعيد ماسلينيتسا في فلاديفوستوك حيث سُجل رقماً قياسياً وطنياً لأطول قطب من الفطائر خلال احتفال ما يعرف بعيد "ماسلينيتسا" أو "أسبوع الفطائر"، والأخير نسبة إلى الفطيرة الروسية الشهيرة "البليني" التي يعتبر إعدادها طقسا من طقوس الاحتفال بهذا الأسبوع.
طهي الزوار والطهاة المحترفون حوالي 1500 فطيرة لتكوين قطباً بارتفاع 3.51 متر في متحف ومحمية تومسكايا بيسانيتسا في كيميروفو، جنوب غرب سيبيريا.
يعود تاريخ هذا العيد إلى عصر الوثنية السلافية القديم، لكن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية اعتمدته كأحد أبرز أعيادها، والذي يأتي مباشرة قبل "الصوم الأرثوذكسي الكبير".
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