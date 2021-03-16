فرضت السلطات الفلبينية حظر تجوال لمدة أسبوعين على محيط العاصمة مانيلا، وذلك بعد تسجيل ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وتمّ إغلاق بلدتين وفندقين يوم الخميس الماضي، كما جددت الشرطة من تحذيراتها للمواطنين من التقبيل والعناق وغير ذلك من "مظاهر المودة العامة".

وأعادت مناطق أخرى بالعاصمة وبعض المدن فرض الإغلاق وحظر التجوال ليلا في عدة أحياء. وتأتي الإجراءات الجديدة بعد أن ثبتت إصابة المتحدث باسم الرئيس، الذي كان أيضًا الصوت الرائد في البلاد في التعامل مع الوباء.

وأبلغت وزارة الصحة عن أكثر من 621.498 حالة إصابة بالوباء و12829 حالة وفاة.