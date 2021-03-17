افتتح في مبنى الروبوتات التابع لشركة السيارات فورد في جامعة ميشيغان يوم الثلاثاء مجمعاً من أربعة طوابق، تبلغ تكلفته 75 مليون دولار، على مساحة 134000 قدم مربع لتطوير الأبحاث التكنولوجية.

ثلاثة طوابق من المجمع مخصصة للفصول الدراسية والمختبرات والأبحاث الخاصة بروبوتات تطير وتسير وتتدحرج وتقوي جسم الإنسان.

في الطابق العلوي يتواجد باحثون ومهندسون من شركة فورد في أول مختبر لأبحاث الروبوتات والتنقل لشركة صناعة السيارات في حرم جامعي.

أعلنت الجامعة وشركة صناعة السيارات عن التعاون بينهما لتطوير الروبوتات التي تساعد على تحسين الحياة، والحفاظ على سلامة الناس وبناء مجتمع أكثر إنصافاً.