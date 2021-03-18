قبل أيام من احتفال العالم باليوم العالمي للمياه الموافق 22 مارس/آذار، تعاونت منظمة المساعدات المائية الخيرية في إنجلترا مع شركة "ساند ان يور أي"، وهي شركة فنية اشتهرت برسم ونحت رسومات فنية عملاقة على الرمال، بهدف رسم وتقديم صورة بحجم 60 مترًا لفتاة إثيوبية تحمل الماء.
هذه الصورة الفريدة من نوعها، المترابطة من خلال خطوط رُسمت على شاطئ بريطاني لتصور الأرض على أنها جافة متشققة، تتبعثر فجأة ويغسلها البحر مع دخول المد.
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