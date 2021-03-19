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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: بايدن يتعثر عدة مرات أثناء صعوده إلى الطائرة الرئاسية

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بقلم:  يورونيوز
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الرئيس الأمريكي يتعثر أثناء صعوده سلم الطائرة الرئاسية
الرئيس الأمريكي يتعثر أثناء صعوده سلم الطائرة الرئاسية   -   حقوق النشر  AP Photo
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تعثر الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة أثناء صعوده إلى الطائرة الرئاسية للتوجه إلى أتلانتا. وفي منتصف السلم المؤدي إلى باب الطائرة الرئاسية، تعثر بايدن مرتين وسقط على ركبته لكنه نجح في استعادة توازنه في اللحظة الأخيرة ممسكا بيده اليمنى بالسكة المعدنية.

وبعد ذلك أقلعت طائرة "اير فورس وان" من قاعدة أندروز العسكرية في ضاحية واشنطن. وسيمضي بايدن نهاره في أتلانتا للقاء ممثلين عن الأمريكيين من أصول آسيوية بعد حوادث اطلاق النار الثلاثاء في صالونات للتدليك.

المصادر الإضافية • أ ف ب