\u0627\u0633\u062a\u062e\u062f\u0645\u062a \u0627\u0644\u0634\u0631\u0637\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0627\u064a\u0644\u0627\u0646\u062f\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0633\u0628\u062a \u062e\u0631\u0627\u0637\u064a\u0645 \u0627\u0644\u0645\u064a\u0627\u0647 \u0648\u0627\u0644\u0631\u0635\u0627\u0635 \u0627\u0644\u0645\u0637\u0627\u0637\u064a \u062e\u0627\u0631\u062c \u0627\u0644\u0642\u0635\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0628\u064a\u0631 \u0641\u064a \u0628\u0627\u0646\u0643\u0648\u0643 \u0627\u0644\u0633\u0628\u062a\u060c \u0628\u0639\u062f\u0645\u0627 \u0627\u0642\u062a\u062d\u0645 \u0645\u062a\u0638\u0627\u0647\u0631\u0648\u0646 \u062d\u0627\u062c\u0632\u0627 \u0645\u0634\u0643\u0651\u0644\u0627 \u0645\u0646 \u062d\u0627\u0648\u064a\u0627\u062a \u0634\u062d\u0646 \u0644\u0644\u0645\u0637\u0627\u0644\u0628\u0629 \u0628\u0625\u0635\u0644\u0627\u062d\u0627\u062a \u0641\u064a \u0627\u0644\u0646\u0638\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0643\u064a.\u00a0 \u0648\u0627\u0646\u0637\u0644\u0642\u062a \u0627\u062d\u062a\u062c\u0627\u062c\u0627\u062a \u0645\u0624\u064a\u062f\u0629 \u0644\u0644\u062f\u064a\u0645\u0642\u0631\u0627\u0637\u064a\u0629 \u0641\u064a \u062a\u0627\u064a\u0644\u0627\u0646\u062f \u0645\u0646\u0630 \u062a\u0645\u0648\u0632/\u064a\u0648\u0644\u064a\u0648\u060c \u062f\u0627\u0639\u064a\u0629 \u0644\u0625\u0635\u0644\u0627\u062d \u062d\u0643\u0648\u0645\u0629 \u0631\u0626\u064a\u0633 \u0627\u0644\u0648\u0632\u0631\u0627\u0621 \u0628\u0631\u0627\u064a\u0648\u062a \u062a\u0634\u0627\u0646-\u0623\u0648-\u062a\u0634\u0627 \u0648\u0625\u0639\u0627\u062f\u0629 \u0635\u064a\u0627\u063a\u0629 \u0627\u0644\u062f\u0633\u062a\u0648\u0631 \u0627\u0644\u0630\u064a \u0648\u0636\u0639\u0647 \u0627\u0644\u062c\u064a\u0634. \n\n\u0644\u0643\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0637\u0627\u0644\u0628 \u0627\u0644\u0623\u0643\u062b\u0631 \u0625\u062b\u0627\u0631\u0629 \u0644\u0644\u062c\u062f\u0644 \u0643\u0627\u0646\u062a \u0644\u0625\u0635\u0644\u0627\u062d \u0627\u0644\u0646\u0638\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0643\u064a\u060c \u0628\u0645\u0627 \u064a\u0634\u0645\u0644 \u0625\u0644\u063a\u0627\u0621 \u0642\u0648\u0627\u0646\u064a\u0646 \u0630\u0645 \u0627\u0644\u0630\u0627\u062a \u0627\u0644\u0645\u0644\u0643\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0635\u0627\u0631\u0645\u0629.\u00a0 \u0648\u062a\u062d\u0645\u064a \u0627\u0644\u0642\u0648\u0627\u0646\u064a\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0643 \u0645\u0627\u0647\u0627 \u0641\u0627\u062c\u064a\u0631\u0627\u0644\u0648\u0646\u062c\u0643\u0648\u0631\u0646 \u0648\u0627\u0644\u0639\u0627\u0626\u0644\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0627\u0644\u0643\u0629 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u062a\u0634\u0647\u064a\u0631\u060c \u0648\u062a\u0641\u0631\u0636 \u0639\u0642\u0648\u0628\u0627\u062a \u062a\u0635\u0644 \u0625\u0644\u0649 15 \u0639\u0627\u0645\u0627 \u0644\u0643\u0644 \u062a\u0647\u0645\u0629. \n\n\u0648\u062e\u0644\u0627\u0644 \u0635\u062f\u0627\u0645\u0627\u062a \u0627\u0644\u0633\u0628\u062a\u060c \u0643\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0643 \u064a\u0632\u0648\u0631 \u0645\u062f\u064a\u0646\u0629 \u0623\u064a\u0648\u062a\u0627\u064a\u0627 \u0627\u0644\u062a\u0627\u0631\u064a\u062e\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0648\u0627\u0642\u0639\u0629 \u0639\u0644\u0649 \u0628\u0639\u062f \u0646\u062d\u0648 80 \u0643\u0644\u0645 \u0639\u0646 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0645\u0639 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0643\u0629 \u0648\u0645\u0631\u0627\u0641\u0642\u064a\u0647\u060c \u0628\u062d\u0633\u0628 \u062e\u062f\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0623\u062e\u0628\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0643\u064a\u0629. \n\n
No Comment المزيد من
شاهد: "الجرح" عمل فني في فلورنسا يعكس حجم الصعوبات التي يواجهها القطاع الثقافي جراء كورونا
شاهد: بركان إتنا في صقلية يثور للمرة الـ 15 خلال شهر
شاهد: سامية سولو حسن أول رئيسة في إفريقيا تؤدي اليمين الدستورية لرئاسة تنزانيا
شاهد: عشرات الفرنسيين يحيون الذكرى الـ 150 للثورة الفرنسية الرابعة
شاهد: المئات في المغرب يتظاهرون احتجاجا على طرد مزارعي تمور عند الحدود مع الجزائر
شاهد: حدائق بكين تعج بالزوار مع اقتراب موسم الربيع
شاهد: موسيقيو أوبرا بوردو يغنون أمام المسرح الكبير دعما للعاملين في قطاع الثقافة والفنون
شاهد: لوحة فنية لفتاة إثيوبية على شاطئ بريطاني بمناسبة اليوم العالمي للمياه
شاهد: في الذكرى العاشرة للثورة السورية الآلاف يحتشدون في إدلب
شاهد: الروس يحرقون دمية خشبية ويودعون الشتاء في عيد"الماسلينيتسا"
شاهد: بعد رحيل الملك ... المئات من قبائل الزولو يحتشدون لتقديم واجب العزاء
شاهد: عندما تتحول المعالم الأكثر شهرة في العالم إلى اللون الأخضر احتفالًا بعيد القديس باتريك
شاهد: تعاون بين فورد وجامعة ميشيغان لتطوير روبوتات تساعد على تحسين الحياة
شاهد: إزالة "رسائل الأمنيات" من حائط البراق في القدس قبل عيد الفصح
شاهد: مظاهرة بلندن تنديدا بتعامل الشرطة مع المتظاهرين خلال الوقفة الاحتجاجية على مقتل سارة إيفيرارد