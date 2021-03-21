بايدن يقول إنه يشعر "بخيبة أمل شديدة" بعد انسحاب تركيا من معاهدة لمكافحة العنف ضد المرأة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد إنه يشعر "بخيبة أمل شديدة" لإعلان تركيا انسحابها من اتفاق اسطنبول للعام 2011 لمكافحة العنف ضد المرأة. وأضاف في بيان "هذه نكسة محبطة جدا بالنسبة إلى الحركة الدولية المناهضة للعنف ضد المرأة".

سحب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت تركيا من اتفاق اسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة رغم زيادة الجرائم بحق النساء، في خطوة أثارت غضبا محليا ودوليا.

وقال مجلس أوروبا أن انسحاب تركيا من اتفاق إسطنبول "نبأ مدمر" و"يهدد حماية المرأة" في هذا البلد. ومجلس أوروبا هو منظمة أوروبية أنقرة عضو فيها وبرعايتها وقعت الحكومة التركية هذه المعاهدة عام 2011.

وأُعلن عن انسحاب تركيا من اتفاق إسطنبول أول أداة دولية وضعت معايير ملزمة قانونا في حوالي ثلاثين بلدا لمنع العنف القائم على أساس الجنس، بموجب مرسوم رئاسي نشر ليل الجمعة السبت.

وأثار القرار الذي تم اتخاذه رغم استمرار تزايد جرائم قتل النساء منذ عقد، غضب المنظمات المعنية بحقوق المرأة التي دعت إلى تظاهرات في إسطنبول السبت.