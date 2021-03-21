نوال السعداوي.. الكاتبة المصرية التي حاربت المحظورات الاجتماعية والجنسية

أمضت الكاتبة المصرية نوال السعداوي التي توفيت الأحد عن عمر ناهز الـ 89 عاما، حياتها في مشاكسة الساسة ورجال الدين بمعركتها ضد قمع المرأة والمحظورات الاجتماعية والجنسية.

وناضلت السعداوي، الطبيبة النفسية والأديبة التي ألفت أكثر من خمسين كتابا تُرجمت إلى حوالي ثلاثين لغة، لسنوات طويلة ضد الحجاب، وتعدد الزوجات وعدم المساواة بين حقوق الرجل والمرأة في الميراث. كما عُرفت بانتقادها الصريح لظاهرة ختان الإناث التي تطاول الأكثرية الساحقة من المصريات، بعدما خضعت لهذه العملية في سن السادسة.

وكتبت السعداوي المولودة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 1931، في سيرتها الذاتية "منذ أن كنت صغيرة، فإن هذا الجرح العميق في جسدي لم يلتئم أبدا".

وقالت السعداوي لوكالة فرانس برس في العام 2015 "لا أهتم بالنقاد الأكاديميين أو الناس الذين يكتبون مقالات نقدية. لا هم ولا الحكومة سبق وأن قدروني بشكل كاف". وأضافت الكاتبة الحائزة جوائز عالمية "الشبان والشابات في كل مصر وفي الخارج هم الذين أغرقوني بحب وتقدير هائل".

ومن مؤلفاتها كتابا "المرأة والجنس" و"امرأة عند نقطة الصفر" اللذان أثارا ضجة كبيرة بسبب حساسية الموضوعات المطروحة بهما.

الكاتبة والناشطة النسوية المصرية نوال السعداوي تتسلم دكتوراه فخرية من الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك. أ ف ب

وجهت السعداوي، التي تزوجت وطلقت ثلاث مرات، انتقادات لاذعة للمحظورات الدينية. كما عارضت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، والتي اتهمتها باختطاف ثورة 2011.

وكانت السعداوي ضمن مئات آلاف المتظاهرين المصريين في ميدان التحرير، مهد الثورة المصرية التي أسقطت الرئيس المصري الراحل حسني مبارك.

"مصر في وضع أفضل من دون وجود "الأصوليين الإسلاميين" في السلطة". نوال السعداوي كاتبة وناشطة وطبيبة نفسية

وبعد الإطاحة بمبارك، أصبح الإسلامي محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين أول رئيس مدني ينتخب ديمقراطيا في تاريخ البلاد في حزيران/يونيو 2012. إلا أن الجيش الذي كان يقوده آنذاك عبد الفتاح السيسي أطاح به في تموز/يوليو 2013 بعد تظاهرات حاشدة ضد حكمه الذي شابه الاضطرابات والانقسام. وانتخب السيسي، الذي تقاعد من الجيش، رئيسا للبلاد بأغلبية ساحقة في العام 2014.

سجن وتهديدات

واجهت السعداوي بفعل آرائها الصريحة مشكلات متكررة مع السلطات، إذ سُجنت ثلاثة أشهر بعد قرار الرئيس أنور السادات اعتقال رموز الفكر في مصر قبيل اغتياله في 1981. كما كانت هدفا للمتشددين الإسلاميين، فاسمها كان على لائحة اغتيالات تضمنت الكاتب المصري الحائز على جائزة نوبل في الأدب نجيب محفوظ، والذي طُعن وجُرح في محاولة اغتيال في العام 1994.

وبسبب التهديدات، اضطرت لمغادرة مصر في العام 1993 نحو جامعة ديوك في ولاية نورث كارولينا الأمربكية حيث عملت ككاتبة مقيمة في قسم اللغات الآسيوية والإفريقية لثلاث سنوات.

الكاتبة المصرية نوال السعداوي والسياسية الفرنسية سيمون فاي والبلجيكية فري ليسين مبتكرة مهرجان كونستن الفني، يحصلون على وسام الدكتوراه الفخرية من جامعة بروكسل أ ف ب

ومع عودتها لمصر، أعلنت نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية في العام 2005 لكنها انسحبت لاحقا قائلة إن الأمن منعها من إقامة تجمعات انتخابية.

وفي العام 2007، دخلت في صدام مع الأزهر الذي دان مسرحيتها "الإله يقدم استقالته في اجتماع القمة"، متهما إياها بـ "إهانة الإسلام". ودفع ذلك بالسعداوي إلى مغادرة البلاد مجددا قبل أن تعود بعد عامين.

كانت السعداوي الأمّ لابن وابنة، قبل عقدين محور دعوى قضائية رفعها ضدها أحد المحامين من أجل تطليقها من زوجها آنذاك لاتهامها بالارتداد عن الإسلام. غير أن محكمة الأحوال الشخصية في القاهرة ردت الطلب.

وشغلت خلال مسيرتها أيضا مناصب إدارية وأكاديمية عدة في مصر، كما أسست جمعيات أدبية، وكانت لها تجارب في عالم الصحافة.

وقالت السعداوي بفخر "يمكنني أن أصف حياتي كحياة مكرسة للكتابة، رغم كوني طبيبة. إلا أنني ورغم كل العوائق، استمرّيت في الكتابة".