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جرافة تصطدم بسيارات متوقفة في شوارع رانغون في ميانمار

وثق ناشطون لحظة اصطدام جرافة بعدد من السيارات المتوقفة في أكبر مدينة في ميانمار السبت. وسارت الجرافة في طريق في بلدة تارمو في يانغون كُتب عليه بالبنط العريض "نريد الديمقراطية". وقال الشخص الذي نشر الفيديو على شبكة الإنترنت إن الجرافة ألحقت أضرارا بـ 48 سيارة. ولم يتضح سبب استهداف الجرافة للسيارات التي كانت متوقفة على جوانب الطريق.

وتزامن تدخل هذه الجرافة مع اجبار الجيش في أنحاء ميانمار المدنيين على تفكيك الحواجز المؤقتة التي شيدها المحتجون من الخيزران والطوب والإطارات المطاطية المشتعلة لوقف تقدم الجنود تحت تهديد السلاح.

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وتشهد ميانمار احتجاجات متواصلة ضد الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي.

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