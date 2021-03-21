وثق ناشطون لحظة اصطدام جرافة بعدد من السيارات المتوقفة في أكبر مدينة في ميانمار السبت. وسارت الجرافة في طريق في بلدة تارمو في يانغون كُتب عليه بالبنط العريض "نريد الديمقراطية". وقال الشخص الذي نشر الفيديو على شبكة الإنترنت إن الجرافة ألحقت أضرارا بـ 48 سيارة. ولم يتضح سبب استهداف الجرافة للسيارات التي كانت متوقفة على جوانب الطريق.
وتزامن تدخل هذه الجرافة مع اجبار الجيش في أنحاء ميانمار المدنيين على تفكيك الحواجز المؤقتة التي شيدها المحتجون من الخيزران والطوب والإطارات المطاطية المشتعلة لوقف تقدم الجنود تحت تهديد السلاح.
وتشهد ميانمار احتجاجات متواصلة ضد الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي.
No Comment المزيد من
شاهد: "الجرح" عمل فني في فلورنسا يعكس حجم الصعوبات التي يواجهها القطاع الثقافي جراء كورونا
شاهد: بركان إتنا في صقلية يثور للمرة الـ 15 خلال شهر
شاهد: سامية سولو حسن أول رئيسة في إفريقيا تؤدي اليمين الدستورية لرئاسة تنزانيا
شاهد: عشرات الفرنسيين يحيون الذكرى الـ 150 للثورة الفرنسية الرابعة
شاهد: المئات في المغرب يتظاهرون احتجاجا على طرد مزارعي تمور عند الحدود مع الجزائر
شاهد: حدائق بكين تعج بالزوار مع اقتراب موسم الربيع
شاهد: موسيقيو أوبرا بوردو يغنون أمام المسرح الكبير دعما للعاملين في قطاع الثقافة والفنون
شاهد: لوحة فنية لفتاة إثيوبية على شاطئ بريطاني بمناسبة اليوم العالمي للمياه
شاهد: في الذكرى العاشرة للثورة السورية الآلاف يحتشدون في إدلب
شاهد: الروس يحرقون دمية خشبية ويودعون الشتاء في عيد"الماسلينيتسا"
شاهد: بعد رحيل الملك ... المئات من قبائل الزولو يحتشدون لتقديم واجب العزاء
شاهد: عندما تتحول المعالم الأكثر شهرة في العالم إلى اللون الأخضر احتفالًا بعيد القديس باتريك
شاهد: تعاون بين فورد وجامعة ميشيغان لتطوير روبوتات تساعد على تحسين الحياة
شاهد: إزالة "رسائل الأمنيات" من حائط البراق في القدس قبل عيد الفصح
شاهد: مظاهرة بلندن تنديدا بتعامل الشرطة مع المتظاهرين خلال الوقفة الاحتجاجية على مقتل سارة إيفيرارد