\u0628\u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u0629 \u0022\u0627\u0644\u064a\u0648\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0644\u0645\u064a \u0628\u062f\u0648\u0646 \u0644\u062d\u0645 \u0627\u0644\u0633\u0646\u0648\u064a \u0641\u064a 20 \u0645\u0627\u0631\u0633- \u0623\u0630\u0627\u0631\u060c \u0627\u062d\u062a\u062c\u062a \u0645\u062c\u0645\u0648\u0639\u0629 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0646\u0634\u0637\u0627\u0621 \u0641\u064a \u0645\u062c\u0627\u0644 \u062d\u0645\u0627\u064a\u0629 \u0627\u0644\u062d\u064a\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0633\u0628\u062a\u060c \u0636\u062f \u0642\u0633\u0648\u0629 \u0635\u0646\u0627\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0637\u0639\u0627\u0645 \u0639\u0644\u0649 \u0627\u0644\u062d\u064a\u0648\u0627\u0646\u0627\u062a. \u0648\u062a\u0638\u0627\u0647\u0631 \u0646\u062d\u0648 \u0639\u0634\u0631\u0629 \u0645\u062a\u0638\u0627\u0647\u0631\u064a\u0646 \u0639\u0631\u0627\u0629 \u0648\u0636\u0639\u0648\u0627 \u0623\u0646\u0641\u0633\u0647\u0645 \u062f\u0627\u062e\u0644 \u0645\u063a\u0644\u0641\u0627\u062a \u062e\u0627\u0635\u0629 \u0628\u0627\u0644\u0644\u062d\u0648\u0645 \u0641\u064a \u0625\u0634\u0627\u0631\u0629 \u0625\u0644\u0649 \u062a\u062c\u0627\u0631\u0629 \u0644\u062d\u0648\u0645 \u0627\u0644\u062d\u064a\u0648\u0627\u0646\u0627\u062a\u060c \u0641\u064a \u0634\u0627\u0631\u0639 \u0644\u0627\u0633 \u0631\u0627\u0645\u0628\u0644\u0627\u0633 \u0627\u0644\u0634\u0647\u064a\u0631 \u0641\u064a \u0628\u0631\u0634\u0644\u0648\u0646\u0629\u060c \u0645\u0639\u0631\u0628\u064a\u0646 \u0639\u0646 \u0631\u0641\u0636\u0647\u0645 \u0644\u0644\u0642\u0633\u0648\u0629 \u0639\u0644\u0649 \u0627\u0644\u062d\u064a\u0648\u0627\u0646\u0627\u062a \u0648\u0644\u0644\u062a\u0631\u0648\u064a\u062c \u0644\u0644\u0646\u0628\u0627\u062a\u064a\u0629 \u0643\u0623\u0633\u0644\u0648\u0628 \u062d\u064a\u0627\u0629. \n\n\u0627\u0644\u0627\u062d\u062a\u062c\u0627\u062c \u0646\u0638\u0645\u062a\u0647 \u0645\u0646\u0635\u0629 \u0625\u0646\u064a\u0645\u0627 \u0646\u0627\u062a\u0648\u0631\u0627\u0644\u064a\u0633 Anima Naturalis\u060c \u0627\u0644\u0645\u0646\u0635\u0629 \u0627\u0644\u0645\u062f\u0646\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0646\u0628\u0627\u062a\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0625\u0633\u0628\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0627\u0644\u062a\u064a \u063a\u0627\u0644\u0628\u064b\u0627 \u0645\u0627 \u062a\u0646\u0638\u0645 \u0627\u062d\u062a\u062c\u0627\u062c\u0627\u062a \u0644\u0644\u062a\u0648\u0639\u064a\u0629 \u0628\u062d\u0642\u0648\u0642 \u0627\u0644\u062d\u064a\u0648\u0627\u0646 \u0641\u064a \u0645\u062f\u0646 \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641\u0629 \u0639\u0644\u0649 \u0645\u0633\u062a\u0648\u0649 \u0627\u0644\u0628\u0644\u0627\u062f \u0648\u0623\u0645\u0631\u064a\u0643\u0627 \u0627\u0644\u0644\u0627\u062a\u064a\u0646\u064a\u0629. \n\n\u0648\u064a\u0642\u0648\u0644 \u0646\u0634\u0637\u0627\u0621 \u062d\u0642\u0648\u0642 \u0627\u0644\u062d\u064a\u0648\u0627\u0646 \u0641\u064a \u0625\u0633\u0628\u0627\u0646\u064a\u0627 \u0625\u0646 \u062a\u0646\u0627\u0648\u0644 \u0627\u0644\u0644\u062d\u0648\u0645 \u0645\u0627 \u0628\u064a\u0646 \u062b\u0644\u0627\u062b\u0629 \u0625\u0644\u0649 \u062e\u0645\u0633\u0629 \u0623\u064a\u0627\u0645 \u0641\u064a \u0627\u0644\u0623\u0633\u0628\u0648\u0639 \u064a\u0646\u062a\u062c \u062d\u0648\u0627\u0644\u064a 1.6 \u0643\u064a\u0644\u0648\u063a\u0631\u0627\u0645 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u063a\u0627\u0632\u0627\u062a \u0627\u0644\u0645\u0633\u0628\u0628\u0629 \u0644\u0644\u0627\u062d\u062a\u0628\u0627\u0633 \u0627\u0644\u062d\u0631\u0627\u0631\u064a\u060c \u0623\u064a \u0645\u0627 \u064a\u0639\u0627\u062f\u0644 \u0642\u064a\u0627\u062f\u0629 \u0633\u064a\u0627\u0631\u0629 \u0644\u0645\u0633\u0627\u0641\u0629 \u062a\u0632\u064a\u062f \u0639\u0646 6600 \u0643\u064a\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631. \n\n
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