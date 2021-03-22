نفذ ضباط من شرطة ولاية ميراندا في فنزويلا، عملية في عدد من الأحياء الفقيرة في لوس تيكيس لمراقبة فرض إجراءات الحجر الصحي.
وتعقبت الشرطة الأشخاص الذين لم يضعوا الكمامات في ولاية ميراندا، وأمرت مجموعة من الأطفال بالدخول إلى منازلهم لخرقهم قواعد الحجر الصحي التي تفرضها الحكومة.
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