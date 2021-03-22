عاجل
euronews_icons_loading
الشرطة تداهم مخالفي إجراءات الحد من انتشار كوفيد-19 - فنزويللا

نفذ ضباط من شرطة ولاية ميراندا في فنزويلا، عملية في عدد من الأحياء الفقيرة في لوس تيكيس لمراقبة فرض إجراءات الحجر الصحي.

وتعقبت الشرطة الأشخاص الذين لم يضعوا الكمامات في ولاية ميراندا، وأمرت مجموعة من الأطفال بالدخول إلى منازلهم لخرقهم قواعد الحجر الصحي التي تفرضها الحكومة.

No Comment المزيد من