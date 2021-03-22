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أيسلندا

شاهد: بركان فاجرادالسفيال الإيسلندي يستمر في قذف الحمم وفرق الانقاذ قلقة من توافد المغامرين

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بقلم:  يورونيوز
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فرق الإنقاذ تتفقد أطراف بركان فاجرادالسفيال الذي يقذف الحمم البركانية في أيسلندا.
فرق الإنقاذ تتفقد أطراف بركان فاجرادالسفيال الذي يقذف الحمم البركانية في أيسلندا.   -   حقوق النشر  أ ف ب
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يواصل بركان فاجرادالسفيال الأيسلندي في قذف الحمم الحمراء بالقرب من عاصمة أيسلندا ريكيافيك وسط توافد عدد من المغامرين لالتقاط الصور وتخليد هذه اللحظات. وثار البركان النائم لأول مرة السبت منذ حوالي 900 عام ولم يعد يشكل خطرًا على الناس. في ذات الوقت تحذر فرق الإنقاذ الناس من الأخطار في حالة محاولتهم الاقتراب من الانفجار البركاني. وتقول فرق الإنقاذ إنها قلقة بشأن الأشخاص غير المجهزين والمتواجدين بالقرب من البركان.