قتل 15 شخصاً على الأقل وفقد 400 آخرين بعد اندلاع حريق هائل في مخيم للاجئين الروهينغا في منطقة كوكس بازار في بنغلادش، بحسب ما أفادت به جهات أممية.

ويعيش نحو مليون من أقلية الروهينغا المسلمة من ميانمار في ظروف بائسة داخل مخيّمات في منطقة كوكس بازار، بعد فرارهم من بلدهم عقب عملية عسكرية للجيش عام 2017 خلص خبراء أمميون بانها نفذت "بنية إبادة جماعية".

واندلع الحريق الإثنين وترك ما لا يقل عن 50 ألف شخص بلا مآو بعدما أتت النيران على أكواخهم الهشة المصنوعة من الخيزران والقماش المشمع، وفقاً للشرطة ومجموعات إغاثة. وفرت العائلات المذعورة حاملة ما استطاعت من مقتنيات. وهذا الحريق هو الأحدث في الأسابيع الأخيرة والأكبر منذ العام 2017.