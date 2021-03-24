وفاة نائب حاكم دبي الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عن 75 عاماً

أعلنت السلطات الإماراتية اليوم الأربعاء عن وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب وشقيق حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن عمر 75 عاماً.

وبالإضافة إلى عمله كنائب لحاكم دبي، تقلد الشيخ حمدان منصب وزير المالية في الإمارات منذ تأسيس أول تشكيل وزاري للدولة عام 1971 وهو المنصب الذي احتفظ به حتى وفاته.

ولم تعلن السلطات الإماراتية عن سبب وفاة الشيخ حمدان إلا أنه عانى من بعض المشكلات الصحية خلال الأشهر الماضية كما أجرى جراحة خارج البلاد خلال فصل الخريف الماضي.

ونعى ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، الحاكم الفعلي للبلاد الشيخ حمدان بالقول: "فقدنا اليوم أحد أكثر الرجال ولاءً في الإمارات العربية المتحدة بعد حياة مليئة بالعطاء والوطنية الصادقة".

وولد الشيخ حمدان عام 1949 وهو الابن الثاني لحاكم إمارة دبي السابق الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.

وعمل الشيخ حمدان خلال مسيرته كوزير للمالية على جذب الاستثمارات الاجنبية إلى الإمارات كما أدار ثروات البلاد النفطية وأشرف بصحبة أخيه على تحويل إمارة دبي إلى مركز مالي إقليمي ودولي.

وترأس وفوداً إماراتية إلى صندوق النقد الدولي وصندوق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) كما سيطر على مجموعة واسعة من التكتلات الاقتصادية في دبي، مثل سلطة موانئ دبي ومركز دبي التجاري العالمي وشركة دبي للغاز الطبيعي المحدودة.

وبالإضافة لعمل الشيخ حمدان، تضم الحكومة الإماراتية منصباً آخر لوزير الدولية للشؤون المالية.

وسيحضر جنازة الشيخ حمدان عدد محدود من أعضاء أسرته نظراً لإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا التي تتبعها سلطات دبي كما سيتم إغلاق المكاتب الحكومية لمدة ثلاثة أيام حداداً على وفاته.