نقل وزيرة الثقافة الفرنسية "روزلين باشلو" إلى المستشفى بعد إصابتها بكورونا

نُقلت وزيرة الثقافة الفرنسية "روزلين باشلو"، 74 عاما، إلى المستشفى بسبب إصابتها بوكوفيد، حيث أعلنت في العشرين من الشهر الجاري أنها مصابة بأعراض تشير إلى صعوبة في التنفس، و"تأكدت إصابتي بكوفيد-19" مضيفة " أنا في العزل، وسأقوم بتعديل الجدول الزمني الخاص بي للأسبوع القادم، سوف أخبركم بأي جديد بطريقة منتظمة"

أعلنت وزارة الثقافة الفرنسية أن الطبيب المعالج للوزيرة طلب تكثيف المراقبة على حالتها في المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة. يذكر أن "باشلو" تبلغ من العمر 74 عاما وعادت فى يوليو عام 2020 إلى الحكومة الفرنسية من باب وزارة الثقافة، بعد أن غادرت العمل الوزاري منذ عام 2012. وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة العمل الفرنسية "إليزابيث بورن" خروجها من المشفى بعد إصابتها في 14 مارس الجاري بفيروس كورونا مما تسبب في نقلها إلى إحدى المستشفيات بمنطقة باريس ووضعها تحت المراقبة الطبية.