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بركان آيسلندا

بعد أيام من ثوران بركان جبل فاجرادالسفيال في جنوب غرب أيسلندا، تظهر لقطات مصورة تدفق الآلاف من المتفرجين إلى المكان للاستمتاع بالعرض الخلاب للحمم المتوهجة المضيئة باللون الأحمر.

وبعد حدوث 40 ألف زلزال في الأسابيع الماضية، ثار البركان الذي يقع على بعد نحو 40 كيلومترا (25 ميلا) من ريكيافيك عاصمة أيسلندا، يوم الجمعة وأطلق حمما بركانية في السماء.

يقول أولفار كاري جوهانسون وهو مهندس يبلغ من العمر 21 عامًا قام بزيارة المكان يوم الأحد "إنه أمر مذهل للغاية".

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