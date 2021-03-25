سلطات السجون الروسية تؤكد أن صحة المعارض نافالني "مُرضية"

قالت سلطات السجون الروسية الخميس إن صحة المعارض أليكسي نافالنيي "مُرضية" غداة تصريحات لمقربين منه أفادوا أن وضعه الصحي يتدهور منذ وصوله إلى سجن يمضي فيه عقوبته.

وأوضحت سلطات السجون لوكالات الأنباء الروسية "أجريت فحوصات طبية في 24 آذار/ مارس بطلب من السجناء" مضيفة أن وضع أليكسي نافالني "اعتبر مستقراً ومُرضيا"

وكانت السلطات الروسية قد ألقت القبض على نافالني (44 عاماً) لدى عودته الشهر الماضي من ألمانيا وصدر عليه حكم بالسجن سنتين ونصف سنة لانتهاكه شروط إفراج قضائي عنه. ويقول نافالني إن تهمته ملفقة.