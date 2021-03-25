انفجرت فوهة بركان إتنا لتصل حممه إلى ارتفاع 900 متر في سماء إيطاليا.

وطبقاً لوكالة الأنباء الإيطالية الرسمية "أنسا"، أطلقت فوهة أكبر بركان نشط في أوروبا العديد من فقاعات الغاز ما أدى إلى سماع انفجارات قوية على طول الطريق إلى مدينة كاتانيا المجاورة وفي المدن الجبلية القريبة.

وانتشرت الحمم البركانية والغبار الجوي في محيط قدره ستة كيلومترات مما دفع السلطات الإيطالية إلى إغلاق المجال الجوي بمطار كاتانيا.