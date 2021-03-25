تقيم اليونان الخميس احتفالات كبيرة بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لحرب الاستقلال عن الامبراطورية العثمانية، بحضور قادة أجانب مع أن الوباء يحرم الجمهور من المشاركة فيها.
وقبالة البرلمان زينت ساحة سينتاغما في أثينا بـ200 علم يوناني، بانتظار العرض العسكري ببزات تعود إلى تلك الفترة.
ويشارك في الاحتفالات رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين والأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا ووزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس بحضور الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.
خلال العرض العسكري الخميس لن يسمح للجمهور بالنزول إلى الشارع نظرا إلى تدابير العزل المطبقة في اليونان منذ خمسة أشهر لوقف تفشي فيروس كورونا بعدما كانت الموجتان الثانية والثالثة أقوى بكثير مما كانت عليه الموجة الأولى في الربيع الماضي.
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