الأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن يطلبون اجتماعا حول كوريا الشمالية

أفاد دبلوماسيون الجمعة أن الأعضاء الأوروبيين في مجلس الأمن الدولي طلبوا عقد اجتماع لمناقشة التجارب الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية، وقالوا إن فرنسا وإستونيا وإيرلندا والنرويج وبريطانيا طلبت عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الثلاثاء بهذا الخصوص.

وبشكل منفصل، طلبت لجنة عقوبات أممية مهتمة بملف البرامج الصاروخية والنووية لكوريا الشمالية، من خبرائها التحقيق في إطلاق بيونغ يانغ لصواريخ الخميس. وتتألف هذه اللجنة من أعضاء من نفس الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، وقد أُبلغ الخبراء بالطلب الجمعة خلال اجتماع مغلق.

وأطلقت كوريا الشمالية صاروخين من ناحية سواحلها الشرقية الخميس وصفهما رئيس الوزراء الياباني بأنهما "بالستيان".

وهذا هو التصعيد الأول لكوريا الشمالية منذ وصول الرئيس الأميركي جو بايدن الى سدة الرئاسة. وكانت لجنة العقوبات قد التأمت بعد طلب عاجل الخميس من الولايات المتحدة.