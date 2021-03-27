أثار قرار انسحاب أنقرة من اتفاقية إسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة رغم زيادة الجرائم بحق النساء غضب الشارع التركي، إذ خرجت السبت مظاهرات نسائية حاشدة في عدة من المدن التركية لمطالبة الرئيس رجب طيب إردوغان بالعدول عن قراره والعودة إلى الاتفاقية.
وتطالب الاتفاقية المذكورة الموقعة في اسطنبول عام 2011 من قبل 45 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، الحكومات بإنشاء إطار قانوني لمكافحة العنف الأسري والانتهاكات ضد المرأة.
No Comment المزيد من
شاهد: حمم بركانية تكتسح واديا في أيسلندا وتجتذب متفرجين فضوليين
شاهد: أطفال في غزة يطلقون طائرات ورقية في السماء "دعماً" لليابان
شاهد: متظاهرون في روما وباريس للمطالبة برفع الإغلاق واستئناف العمل
شاهد" مظاهرة لعمال السيرك الإيطالي ضد إغلاق كورونا
شاهد: يهود متشددون يحرقون الخبز مع حلول عيد الفصح
شاهد: مقتل أربعة متظاهرين خلال مسيرات للتنديد بزيارة مودي إلى بنغلادش
شاهد: الاستمتاع بموسم "هانامي" في اليابان رغن أنف كورونا
شاهد: نهر تيشو الياباني.. جمالٌ فريد وطبيعةٌ ساحرة
فيديو: حريق هائل يحوّل حياً بأكمله إلى رماد في سيراليون
شاهد: احتفالات في اليونان بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لاستقلالها عن الإمبراطورية العثمانية
شاهد: الثلوج تغطي أجزاء كبيرة من إسطنبول ومناطق أخرى من تركيا
شاهد: حمم بركان إتنا تصل إلى ارتفاع 900 متر في سماء إيطاليا
شاهد: للمرة الثانية.. كريستوفر تورديل يتوج بلقب بطولة العالم للتزلج على الجليد
شاهد: إدارة بايدن تنشر فيديوهات لمرافق حدودية تضم عشرات الأطفال
شاهد: آلاف المتفرجين يتابعون ثورة بركان جبل فاجرادالسفيال في أيسلندا