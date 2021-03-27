أثار قرار انسحاب أنقرة من اتفاقية إسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة رغم زيادة الجرائم بحق النساء غضب الشارع التركي، إذ خرجت السبت مظاهرات نسائية حاشدة في عدة من المدن التركية لمطالبة الرئيس رجب طيب إردوغان بالعدول عن قراره والعودة إلى الاتفاقية.

وتطالب الاتفاقية المذكورة الموقعة في اسطنبول عام 2011 من قبل 45 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، الحكومات بإنشاء إطار قانوني لمكافحة العنف الأسري والانتهاكات ضد المرأة.