حوَّل ثوران بركان، يقع على بعد 40 كيلومترا من العاصمة الأيسلندية ريكيافيك، واديا أخضر يحمل اسم Geldingadalur إلى أرض ملتهبة.
وكانت تقديرات الخبراء تقول إن ثوران البركان سيكون قصيرا، لكنهم الآن يتوقعون أن يدوم لفترة أطول. وقد اجتذبت الحمم البركانية عدداً من المتفرجين الفضوليين إلى ذلك الوادي.
وفقًا للحسابات الأولية، فإن حرارة الحمم تبلغ حوالي 1190 درجة مئوية، وقد طفت من عمق حوالي 15 كيلومترا تحت سطح الأرض.
No Comment المزيد من
شاهد: أطفال في غزة يطلقون طائرات ورقية في السماء "دعماً" لليابان
شاهد: متظاهرون في روما وباريس للمطالبة برفع الإغلاق واستئناف العمل
شاهد" مظاهرة لعمال السيرك الإيطالي ضد إغلاق كورونا
شاهد: يهود متشددون يحرقون الخبز مع حلول عيد الفصح
شاهد: مقتل أربعة متظاهرين خلال مسيرات للتنديد بزيارة مودي إلى بنغلادش
شاهد: الاستمتاع بموسم "هانامي" في اليابان رغن أنف كورونا
شاهد: نهر تيشو الياباني.. جمالٌ فريد وطبيعةٌ ساحرة
فيديو: حريق هائل يحوّل حياً بأكمله إلى رماد في سيراليون
شاهد: احتفالات في اليونان بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لاستقلالها عن الإمبراطورية العثمانية
شاهد: الثلوج تغطي أجزاء كبيرة من إسطنبول ومناطق أخرى من تركيا
شاهد: حمم بركان إتنا تصل إلى ارتفاع 900 متر في سماء إيطاليا
شاهد: للمرة الثانية.. كريستوفر تورديل يتوج بلقب بطولة العالم للتزلج على الجليد
شاهد: إدارة بايدن تنشر فيديوهات لمرافق حدودية تضم عشرات الأطفال
شاهد: آلاف المتفرجين يتابعون ثورة بركان جبل فاجرادالسفيال في أيسلندا
شاهد: شرطة المرور في روما تعود للعمل في ساحة "بياتزا فينتسيا"