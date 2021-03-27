حوَّل ثوران بركان، يقع على بعد 40 كيلومترا من العاصمة الأيسلندية ريكيافيك، واديا أخضر يحمل اسم Geldingadalur إلى أرض ملتهبة.

وكانت تقديرات الخبراء تقول إن ثوران البركان سيكون قصيرا، لكنهم الآن يتوقعون أن يدوم لفترة أطول. وقد اجتذبت الحمم البركانية عدداً من المتفرجين الفضوليين إلى ذلك الوادي.

وفقًا للحسابات الأولية، فإن حرارة الحمم تبلغ حوالي 1190 درجة مئوية، وقد طفت من عمق حوالي 15 كيلومترا تحت سطح الأرض.