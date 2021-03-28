ارتفع الأحد منسوب الأمل بتحرير الناقلة الضخمة "إيفر غيفن" العالقة في قناة السويس منذ الثلاثاء.
وتعلق السلطات آمالا على ارتفاع المد الربيعي المتوقع أن يبدأ هذه الليلة.
وقالت تطبيقات MarineTraffic و VesselFinder إن زورقي قطر أحدهما إيطالي والآخر هولندي في طريقهما إلى الممر المائي الحيوي للمساعدة في محاولات التعويم.
وكان رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع قد قال السبت في مؤتمر صحفي إن الناقلة العملاقة قد تُعوّم بحلول ليل الأحد، وقال في وقت لاحق لقناة مصرية إن السفينة "تحركت 30 درجة من اليسار واليمين" للمرة الأولى.
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