ما بدأ كمبادرة لتقليل النفايات في المناطق العامة أصبح الآن مصدراً لتأمين الغذاء الطازج لسكان مقاطعة بالارات الأسترالية.
ويعكف المتطوعون على جمع الفواكه التي تنمو فوق أشجار الشوارع عبر أراضي المقاطعة ما ساهم في توفير ما لا يقل عن عشرة أطنان من الفواكه الطازجة لسكان المنطقة.
ويتم منح محصول الفاكهة إلى منظمات خيرية أسترالية التي تقوم بدورها بتوزيعه على المحتاجين بشكل مجاني.
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