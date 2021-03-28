قُتل السبت العشرات من المتظاهرين المحتجين على السلطة العسكرية في ميانمار.
وطبقاً لمنظمة "اتحاد السجناء السياسيين" غير الحكومية، فقد بلغ عدد القتلى ما لا يقل عن 89 شخصاُ من بينهم أطفال فيما يعد أكبر حصيلة لوقوع متظاهرين منذ بدء المسيرات المناهضة للانقلاب العسكري الذي وقع في فبراير – شباط الماضي.
وجاءت مظاهرات السبت لتشكل تحدياً خاصاً للسلطة العسكرية التي تحتفل اليوم بالعيد الوطني للقوات المسلحة في ميانمار.
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