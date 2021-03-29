سافر عدد قياسي من الزوار لمشاهدة ثوران بركان، بالقرب من ركيافيك عاصمة أيسلندا نهاية الأسبوع الماضي. وبلغ عدد الزوار إلى بلدة غريندافيك أكثر من 5000 آلاف زائر. وقد وفرت مصالح الإنقاذ البنية التحتية للسماح للزوار بالوصول الآمن إلى الموقع، الذي أصبح وجهة سياحية رئيسية، منذ بدء الثوران في 19 آذار/مارس. في الآن نفسه يقوم فوج من عناصر الإطفاء بمراقبة انبعاثات الغاز. وكانت الأطراف الغربية للمخروط الرمادي للبركان انهارت بالكامل يوم الأحد، وظهر إثره الجزء الداخلي للحمم البركانية.