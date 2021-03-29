اجتمع رجال الدين والمؤمنون من الروم الكاثوليك اليوم الأحد في كنيسة القيامة بالقدس للاحتفال بأحد الشعانين إيذاناً ببدء الأسبوع المقدس الذي يسبق عيد الفصح.
وقام البطريرك بييرباتيستا بيتسابالا بتوزيع سعف النخيل على الحاضرين قبل أن يقودهم في موكب حول الضريح المبني فوق الموقع حيث دفن جسد المسيح بعد صلبه وفق المعتقد المسيحي.
وشارك بعدها المئات من المؤمنين في موكب تحرك من جبل الزيتون إلى المدينة المقدسة متتبعين طريق المسيح منذ 2000 عام.
وفقًا للعقيدة الكاثوليكية، يصادف أحد الشعانين اليوم الذي عاد فيه المسيح إلى القدس قبل صلبه.
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